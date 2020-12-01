Тюменские автобусы украсили к Новому году

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Мишурой, световыми гирляндами, елочными ветками, шарами и шишками, изображениями любимых мультгероев украсили тюменские автобусы. Экипажи установили в салонах елки в преддверии Нового года, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Новогоднее преображение автобусов – добрая традиция. Много лет ТПАТП № 1 проводит конкурс на лучшее новогоднее убранство. Победители получают денежные призы и дипломы. Итоги планируют подвести к Новому году.

По отзывам пассажиров, новогодние атрибуты в салонах транспортных средств поднимают им настроение.