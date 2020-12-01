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Тюменские автобусы украсили к Новому году

Общество, 17:54 21 декабря 2020

"Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Мишурой, световыми гирляндами, елочными ветками, шарами и шишками, изображениями любимых мультгероев украсили тюменские автобусы. Экипажи установили в салонах елки в преддверии Нового года, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Новогоднее преображение автобусов – добрая традиция. Много лет ТПАТП № 1 проводит конкурс на лучшее новогоднее убранство. Победители получают денежные призы и дипломы. Итоги планируют подвести к Новому году.

По отзывам пассажиров, новогодние атрибуты в салонах транспортных средств поднимают им настроение.

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# автобус , Новый год

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