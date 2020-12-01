  • 20 декабря 202020.12.2020воскресенье
  • USD73,3155
    EUR89,8262
  • В Тюмени -12..-14 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

БК "Нефтехимик" запустил новогодний конкурс для болельщиков

Спорт, 13:01 20 декабря 2020

БК "Нефтехимик" | Фото: БК "Нефтехимик"

Болельщики тобольского баскетбольного клуба "Нефтехимик" могут выиграть призы в новогоднем конкурсе, сообщает пресс-служба клуба.

Игроки команды подготовили для участников задания, которые будут публиковаться каждые два дня в группе клуба во Вконтакте. Первое задание участникам предложил выполнить Илья Ашмаров. Участникам необходимо заснять на видео выполнение предложенного упражнения, выложить видео у себя на странице с хэштегом #игРАЙbasket

Среди тех, кто выполнит все задания, разыграют беспроводные наушники и фитнес-браслеты. Участник, показавший самое техничное выполнение упражнений, получит сертификат на 5 тыс. в спортивный магазин. Победителя определит главный тренер БК "Нефтехимик" Дмитрий Тараканов.

Результаты конкурса подведут 31 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# БК Нефтехимик , Тобольск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:01 20.12.2020БК "Нефтехимик" запустил новогодний конкурс для болельщиков
16:16 18.12.2020Тюменцы сыграют в хоккей на 14 кортах
15:43 18.12.2020ХК "Тюменский легион" уступил на выезде в Оренбурге
15:32 18.12.2020Московский лыжник выиграл масс-старт на соревнованиях в Тюмени