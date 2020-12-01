БК "Нефтехимик" запустил новогодний конкурс для болельщиков

| Фото: БК "Нефтехимик" | Фото: БК "Нефтехимик"

Болельщики тобольского баскетбольного клуба "Нефтехимик" могут выиграть призы в новогоднем конкурсе, сообщает пресс-служба клуба.

Игроки команды подготовили для участников задания, которые будут публиковаться каждые два дня в группе клуба во Вконтакте. Первое задание участникам предложил выполнить Илья Ашмаров. Участникам необходимо заснять на видео выполнение предложенного упражнения, выложить видео у себя на странице с хэштегом #игРАЙbasket

Среди тех, кто выполнит все задания, разыграют беспроводные наушники и фитнес-браслеты. Участник, показавший самое техничное выполнение упражнений, получит сертификат на 5 тыс. в спортивный магазин. Победителя определит главный тренер БК "Нефтехимик" Дмитрий Тараканов.

Результаты конкурса подведут 31 декабря.