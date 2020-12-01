Елка желаний: тюменцы исполнили мечты 82 одиноких пожилых людей

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

82 мечты одиноких пожилых людей в рамках Всероссийской акции "Елка желаний" исполнил региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и неравнодушные тюменцы, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Команда координаторов и волонтеры центра проводят новогодние рейды в рамках областного марафона "Новый год для всех!" и дарят бабушкам и дедушкам презенты и праздничное настроение.

"Соседский мальчишка рассказал о том, что я могу попробовать загадать любое желание, а он разместит его в интернете. Мне много ли надо? Чайник и немного продуктов к праздничному столу! Вот и приехала ко мне самая настоящая Снегурочка, удивлению не было предела", - рассказал Михаил Александрович, который одним из первых принял участие в акции.

Все действия в рамках проекта проходят с учетом текущей эпидемиологической ситуации и соблюдением профилактических мер.

Все пожелания в рамках всероссийской акции размещаются на официальном сайте федерального проекта елкажеланий.рф. Исполнить их может любой человек.

Стать добрым волшебником или оставить заявку с пожеланием тюменцы могут двумя способами. Во-первых, позвонив по телефону (3452) 51-77-05 (будние дни с 8 до 16 часов 30 минут). Во-вторых, отправив сообщение через социальную сеть "ВКонтакте".

Мечты тюменских пенсионеров публикуются на сайте www.togc.ru, чтобы волонтеры смогли в удобное для них время посмотреть, выбрать и выполнить чью-то просьбу.