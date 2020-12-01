  • 22 декабря 202022.12.2020вторник
  • USD74,6721
    EUR91,0029
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Елка желаний: тюменцы исполнили мечты 82 одиноких пожилых людей

Общество, 11:16 22 декабря 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

82 мечты одиноких пожилых людей в рамках Всероссийской акции "Елка желаний" исполнил региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и неравнодушные тюменцы, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Команда координаторов и волонтеры центра проводят новогодние рейды в рамках областного марафона "Новый год для всех!" и дарят бабушкам и дедушкам презенты и праздничное настроение.

"Соседский мальчишка рассказал о том, что я могу попробовать загадать любое желание, а он разместит его в интернете. Мне много ли надо? Чайник и немного продуктов к праздничному столу! Вот и приехала ко мне самая настоящая Снегурочка, удивлению не было предела", - рассказал Михаил Александрович, который одним из первых принял участие в акции.

Все действия в рамках проекта проходят с учетом текущей эпидемиологической ситуации и соблюдением профилактических мер.

Все пожелания в рамках всероссийской акции размещаются на официальном сайте федерального проекта елкажеланий.рф. Исполнить их может любой человек.

Стать добрым волшебником или оставить заявку с пожеланием тюменцы могут двумя способами. Во-первых, позвонив по телефону (3452) 51-77-05 (будние дни с 8 до 16 часов 30 минут). Во-вторых, отправив сообщение через социальную сеть "ВКонтакте".

Мечты тюменских пенсионеров публикуются на сайте www.togc.ru, чтобы волонтеры смогли в удобное для них время посмотреть, выбрать и выполнить чью-то просьбу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , Новый год , подарки

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:27 22.12.2020Питьевую воду доставили предприниматели ишимским медикам
11:16 22.12.2020Елка желаний: тюменцы исполнили мечты 82 одиноких пожилых людей
09:38 22.12.2020В Тюменской области на родине Петра Ершова началось строительство музея
09:16 22.12.2020Нумерация маршрутов №7м и №7п в Тюмени изменится с нового года