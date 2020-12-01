Всероссийская акция "Чудо во дворе" стартовала в Тюменской области
Украсить свой двор к Новому году предлагают тюменским школьникам и их родителям. Всероссийская акция "Чудо во дворе" проходит с 21 декабря по 28 декабря.
"Накануне приближающихся праздников предлагаем ребятам украсить двор своего дома. К примеру, можно нарядить дерево или входную дверь подъезда. Необходимо также снять на видео процесс украшения и реакцию соседей, друзей или знакомых на получившуюся работу", - рассказали в региональном отделении Российского движения школьников.
Видеоклип продолжительностью от 15 до 60 секунд должен быть опубликован в социальной сети ВКонтакте до 28 декабря с хештегом #чудоводворе.
29 декабря организаторы объявят имена победителей. Авторам десяти самых новогодних клипов достанутся призы от Российского движения школьников.
Любовь Голышева