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Всероссийская акция "Чудо во дворе" стартовала в Тюменской области

Общество, 14:13 22 декабря 2020

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Украсить свой двор к Новому году предлагают тюменским школьникам и их родителям. Всероссийская акция "Чудо во дворе" проходит с 21 декабря по 28 декабря.

"Накануне приближающихся праздников предлагаем ребятам украсить двор своего дома. К примеру, можно нарядить дерево или входную дверь подъезда. Необходимо также снять на видео процесс украшения и реакцию соседей, друзей или знакомых на получившуюся работу", - рассказали в региональном отделении Российского движения школьников.

Видеоклип продолжительностью от 15 до 60 секунд должен быть опубликован в социальной сети ВКонтакте до 28 декабря с хештегом #чудоводворе.

29 декабря организаторы объявят имена победителей. Авторам десяти самых новогодних клипов достанутся призы от Российского движения школьников.

Любовь Голышева

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# конкурс , Новый год , Российское движение школьников

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