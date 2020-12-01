Ялуторовские зрители разгадают "Тайну волшебных часов"

| Фото: МАУК "Арт-Вояж" ВКонтакте | Фото: МАУК "Арт-Вояж" ВКонтакте

На новогодний спектакль с интерактивными элементами "Тайна волшебных часов" ждут юных ялуторовчан во дворце культуры "Арт-Вояж", сообщает учреждение.

События постановки происходят 31 декабря. Не желающий уходить Старый год задумал навсегда заморозить время. Для этого ему нужно любой ценой остановить сердце снежной девочки, на месте которого тикают волшебные часы. В сообщники он берет трех снежных баб. Помешать планам может фантазер и мечтатель-мальчик Рома. Зрителям вместе со сказочными героями предстоит раскрыть тайну и помочь наступить Новому году.

Спектакли пройдут до 28 декабря в 10, 12 и 14 часов. Стоимость билета - 250 руб. Для зрителей 0+

Действуют меры профилактики, предусмотрен масочный режим.