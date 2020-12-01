  • 22 декабря 202022.12.2020вторник
  • USD74,6721
    EUR91,0029
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовские зрители разгадают "Тайну волшебных часов"

Общество, 18:36 22 декабря 2020

МАУК "Арт-Вояж" ВКонтакте | Фото: МАУК "Арт-Вояж" ВКонтакте

На новогодний спектакль с интерактивными элементами "Тайна волшебных часов" ждут юных ялуторовчан во дворце культуры "Арт-Вояж", сообщает учреждение.

События постановки происходят 31 декабря. Не желающий уходить Старый год задумал навсегда заморозить время. Для этого ему нужно любой ценой остановить сердце снежной девочки, на месте которого тикают волшебные часы. В сообщники он берет трех снежных баб. Помешать планам может фантазер и мечтатель-мальчик Рома. Зрителям вместе со сказочными героями предстоит раскрыть тайну и помочь наступить Новому году.

Спектакли пройдут до 28 декабря в 10, 12 и 14 часов. Стоимость билета - 250 руб. Для зрителей 0+

Действуют меры профилактики, предусмотрен масочный режим.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Арт-Вояж , Новый год

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:36 22.12.2020Ялуторовские зрители разгадают "Тайну волшебных часов"
18:14 22.12.2020Открыт прием заявок на фестиваль "Зимний Бардовский в Тюмени"
18:03 22.12.2020Условия получения льготной парковки для инвалидов изменятся 1 января
17:52 22.12.2020Памятник музыканту Алябьеву устанавливают в Тобольске