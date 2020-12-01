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Резиденция Деда Мороза откроется в Тюмени 26 декабря

Общество, 15:43 23 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Резиденция Деда Мороза начнет работу на площади 400-летия Тюмени 26 декабря в 18 часов.

"Возведение резиденции практически завершено. Еще не оформлено внутреннее убранство. Там обязательно появятся трон Деда Мороза, красивые декорации. В резиденции юных горожан встретят Дед Мороз и Снегурочка. Общаться с детьми сказочные персонажи будут через стекло", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

Дарить ребятам сладости Дед Мороз не будет – таковы требования Роспотребнадзора. Но дети смогут взять новогодние открытки со специальной стойки.

Посетить резиденцию юные горожане могут до 14 января.

С актуальной информацией по работе резиденции Деда Мороза можно ознакомиться на сайте фабрикаволшебства.рф.

Инна Пахомова

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# Дед Мороз , Новый год , резиденция

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