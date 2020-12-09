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Резиденцию Деда Мороза возводят на площади 400-летия Тюмени

Общество, 16:21 09 декабря 2020

Фото портала "Тюмень - наш дом"

Резиденцию Деда Мороза начали строить на площади 400-летия Тюмени. Избу новогоднего волшебника электрифицируют и украсят, сообщает портал "Тюмень - наш дом".

С 27 декабря по 14 января включительно на аудиенцию к сказочному волшебнику смогут прийти тюменцы и гости города. Прозрачная перегородка, которую установят для предотвращения распространения коронавируса, не должна помешать общению с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

Кроме того, в этом году впервые в Тюмени откроется мобильная резиденция Деда Мороза. Со 2 по 10 января он будет разъезжать по городу на ретро-автомобиле. Пикап украсят елкой с подарками. Он станет прекрасным фоном для праздничных фотографий и селфи.

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# Дед Мороз , Новый год , Тюмень - наш дом

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