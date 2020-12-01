В Тюменской области открыли еще один виртуальный концертный зал

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Виртуальный концертный зал открыли на базе центральной библиотеки Ялуторовска 21 декабря. С помощью QR-кода библиотекари смогли подключится к трансляциям с широко известными оперными постановками и выйти на связь с органным залом.

Фото и видеоотчет об открытии еще одного виртуального зала в Тюменской области представила директор регионального департамента культуры Елена Майер в Instagram.

"Ялуторовская библиотека обслуживает 16 тысяч человек в год, поэтому в востребованности концертного зала сомнений нет. Сегодня организовали прямую трансляцию, к которой подключились более 200 человек, а скоро в библиотеке начнет работу музыкальный коворкинг для молодежи. В зале установлена уникальная аудиосистема, которая создает эффект полного погружения в атмосферу концерта", - рассказала она.

Жители Ялуторовска смогут под крышей библиотеки увидеть концерты с ведущих мировых площадок и получить знания об истории искусств.

"Желаю ялуторовской библиотеке дальнейшего развития! В учреждении реализуют удивительные, современные проекты, умело внедряют цифровые технологии. Пусть проектов станет только больше, а концертный зал онлайн станет любимым местом горожан", - пожелала директор регионального департамента культуры.

По словам Елены Майер, большую поддержку в расширении сети виртуальных залов в регионе оказывают депутаты Тюменской облдумы.

Анжела Лебедева