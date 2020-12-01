Один человек погиб и шестеро получили травмы на трассе в Тобольском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один человек погиб и шестеро пострадали в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 21 декабря. ДТП произошло около 5 часов 47 минут на 163-м километре пути.

"26-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo из Курганской области, лишенный прав, выехал на встречку. Произошло столкновение с "Ладой-217020", за рулем которой был 33-летний житель Тобольска", – рассказали в областном управлении ГИБДД.

От полученных травм водитель автомобиля "Лада-217020" скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Двух пассажиров "Лады" 1957 и 1984 года рождения с травмами госпитализировали в областную больницу № 3 Тобольска.

Водителю иномарки и его трем пассажирам – молодым людям 1995, 1999 года рождения и девушке 2003 года рождения – назначено амбулаторное лечение.

Инна Пахомова