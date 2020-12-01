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Кто заехал на площадь 400-летия Тюмени, выясняют сотрудники ГИБДД

Происшествия, 17:28 21 декабря 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль, водитель которого ранее заехал на площадь 400-летия Тюмени, остановили автоинспекторы 21 декабря. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто именно был за рулем.

20 декабря в соцсетях пользователи опубликовали видео, на котором запечатлено нарушение. Водитель на темном отечественном автомобиле заехал на площадь у драматического театра и поставил машину у световой инсталляции "С новым годом!".

Водитель 2001 года рождения привлечен к административной ответственности за незаконную тонировку и за переоборудование машины. "Он утверждает, что на площади его не было. Возбуждено административное расследование. Устанавливается личность человека, который был за рулем в тот момент, чтобы привлечь к ответственности за езду по тротуару", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , нарушители

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