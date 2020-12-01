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Женщина погибла в результате ночного пожара в Ишиме

Происшествия, 10:48 22 декабря 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Женщина 1953 года рождения погибла в результате пожара в Ишиме 21 декабря. Также пострадал мужчина 1961 года рождения.

Вызов поступил огнеборцам в 23 часа 58 минут. Вспыхнул жилой дом на ул. Ражева.

"Работали два звена газодымозащитной службы. С сильным огнем боролись 23 человека личного состава. О ликвидации пожара объявили в 5 часов 22 декабря. Один человек погиб, еще один травмирован", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Общая площадь пожара составила 147 кв. метра. Уничтожен дом и хозяйственные постройки.

Причиной возгорания прослужило неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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