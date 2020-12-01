В Тобольске потушили условный пожар на очистных сооружениях

| Фото: МЧС Тобольск во ВКонтакте | Фото: МЧС Тобольск во ВКонтакте

Учения по ликвидации аварийных ситуаций и тушения пожаров на объектах с химическими веществами прошли на территории очистных сооружений в Тобольске, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В ходе учений пожарные изучили пожарно-тактическую характеристику объекта, проверили степень взаимодействия со службами объекта при ликвидации аварий, тушении пожаров и оказании помощи пострадавшим. Были отработаны действия с дежурным персоналом, службой охраны и медицинской службой.

В учении приняли участие пожарные города, специалисты городского звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и руководство Тобольского филиала предприятия "Тепло Тюмени". Всего на месте условной аварии были задействованы 11 единиц основной и специальной техники.