Открыт прием заявок на фестиваль "Зимний Бардовский в Тюмени"

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Прием заявок на 17-й межрегиональный фестиваль "Зимний Бардовский в Тюмени" им. Николая Старченкова стартовал в Тюмени 22 декабря. Праздник авторской песни пройдет 26–28 февраля 2021 года во Дворце творчества и спорта "Пионер", сообщает администрация Тюмени.

В течение нескольких дней сотни зрителей и почитателей авторских песен будут наслаждаться творчеством коллективов из 20 регионов страны. Авторы–исполнители посетят творческие мастерские по вокалу, исполнительскому искусству, поэзии и примут участие в конкурсном концерте.

В фестивале примут участие Андрей Козловский, Роман Ланкин, Александр Родовский, студия "Рио-Рита". Члены жюри – ведущие авторы и исполнители России, лауреаты всероссийского фестиваля им. В. Грушина.

Все планируемые мероприятия будут проведены с учетом эпидемиологических ограничений. Сроки фестиваля могут быть перенесены. Все условия приема заявок и проведения фестиваля в группе ВКонтакте.