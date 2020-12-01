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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Единый номер вызова экстренных служб 112 введен по всей стране

Общество, 16:46 22 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единый номер вызова экстренных служб 112 ввели в России. Соответствующий закон приняла в третьем чтении Государственная дума РФ 22 декабря, сообщает законодательный орган.

Система вызова экстренных служб – пожарных, полиции, скорой медицинской помощи, спасателей – по номеру "112" уже действует в 56 регионах страны, в том числе в Тюменской области. Принятие нового закона позволит ввести систему по всей стране.

По номеру 112 можно связаться с экстренными службами - пожарной, полицией, скорой медицинской помощью, спасателями. Действуют и отдельные номера: "101" — пожарная служба, "102" — полиция, "103" — скорая медицинская помощь, "104" — служба газа.

В законе прописано, что вызовы на номер "112" будут бесплатными, более того, обратиться за помощью можно даже если у вас на счету нет денег. Вызовы экстренных служб не тарифицируются мобильными операторами уже сейчас.

"Принятие законопроекта позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит — быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям", - сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Напомним, ранее Тюмень заняла второе место среди городов-лидеров России, где можно быстро дозвониться в поликлинику по месту жительства.

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# Государственная дума , экстренная служба

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