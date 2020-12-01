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Приятели выносили из ялуторовских магазинов конфеты и сыр

Происшествия, 14:48 23 декабря 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемых в кражах продуктов из магазинов Ялуторовска задержали полицейские. Четверо задержанных - жители Тюмени и Тюменского района, сообщает региональное УМВД.

Было установлено, что для совершения преступлений подозреваемые разделялись и заходили в магазины самообслуживания по двое. Дождавшись удобного момента, когда рядом не было сотрудников магазина и других покупателей, они прятали товары под куртки и в карманы и выходили из помещения.

Приятели выносили из магазинов конфеты, сыры и консервы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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# кражи , уголовное дело , Ялуторовск

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