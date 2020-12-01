Сговор поставщиков компьютерной техники раскрыт в Тюмени

| Фото: obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Тюменские компании "Арсенал Партнер", "Принтер" и "Телесиб" заключили между собой устное картельное соглашение для поддержания цен на торгах по закупке компьютерной техники, сообщает региональное управление антимонопольной службы.

Установлено, что, состоя в сговоре, фирмы с 2018 по 2020 года приняли участие в 27 закупках, организаторами которых выступили управление госзакупок Тюменской области и МКУ "Муниципальные закупки города Тюмени".

При участии в торгах участники картеля использовали схему "прикрытие заявок". Такое поведение участников способствовало заключению государственных контрактов по цене незначительно ниже начальной цены контакта.

В результате совокупный доход от реализации картельного соглашения составил более 57 млн рублей.

От всех участников картеля поступили письменные заявления, в которых они добровольно признали заключение соглашения. Участники также сообщили о добровольном прекращении деятельности картеля.

Тюменский УФАС признал участников картеля нарушившими федеральный закон "О защите конкуренции" и намерен привлечь их к административной ответственности, а также направить материалы дела в прокуратуру Тюменской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.