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На экскурсию по акваферме с дегустацией приглашают тюменцев

Общество, 08:10 25 декабря 2020

ООО "Рыбное подворье" | Фото: ООО "Рыбное подворье"

На экскурсию по акваферме в пригороде Тюмени, где выращивают ценные породы рыб, приглашают всех желающих 27 декабря, начало в 10 часов, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Участники пройдут по цехам хозяйства и узнают о том, как выращивать рыбу, сколько ей нужно времени, чтобы превратиться во взрослую особь, какая икра самая дорогая в мире и многое другое. Гости покормят рыб, продегустируют несколько вкусных сортов и сфотографируются с Золотой рыбкой.

Стоимость экскурсии 900 рублей для взрослых, 650 рублей для детей до 14 лет, 300 рублей для детей до семи лет.

Старт от ДК "Строитель". Запись по номерам 8 (3452) 612-290, 613-290.

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