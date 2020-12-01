Более восьми тысяч деревьев высадят в Тюмени в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 390 деревьев планируется высадить на 79 объектах В 2021 году. План озеленения территории Тюмени на будущий год утвердил глава города Руслан Кухарук. Все объекты будут выставлены на портале "Тюмень – наш дом", сообщает пресс-служба администрации города.

Если рассматривать план до 2023 года, то определено 166 адресных объектов, а количество зеленых насаждений будет превышать 19 тыс. Цифра не окончательная, так как предложения поступают постоянно, и, естественно, она будет пересмотрена в сторону увеличения.

В план озеленения поступили предложения от ТОСов, департамента образования администрации Тюмени в рамках реализации проекта "Классное дерево"; департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, депутатов Тюменской областной и городской дум, жителей города.

Все территории обследовали специалисты, а план озеленения в части проведения единичных посадок зеленых насаждений сформирован с учетом сложившихся требований.

В контрактах обязательно прописываются требования к качеству посадочного материала. Прежде всего саженцы должны быть выращены в питомниках и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и происхождение.

Важно, что исполнитель контракта при высадке деревьев обязательно делает замену грунта, а свежий должен содержать растительную землю с добавлением торфопесчаной смеси. Подрядчик проводит тщательный уход за насаждениями: прополка, рыхление приствольных лунок, обрезка крон, удаление поросли, полив.

Гарантия после посадки составляет для лиственных пород не менее двух лет; для хвойных пород – не менее трех лет.

Контролируют качество работ специалисты МКУ "ЛесПаркХоз".