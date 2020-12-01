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Викуловские ребята отдохнут в зимних пришкольных лагерях

Общество, 17:42 24 декабря 2020

vikulovo.net

10 пришкольных лагерей дневного пребывания будут работать в Викуловском районе с 27 по 31 декабря. В них отдохнут более 150 школьников.

Как рассказала начальник отдела образования районной администрации Ольга Филиппова, такой зимний отдых организуют подобно летнему. Детей ждут игры, спортивные мероприятия, конкурсы, дискотеки и новогодние мини-концерты. Обязательно двухразовое витаминизированное питание плюс полдник.

"Организация отдыха будет проходить в соответствии с санитарными требованиями: термометрия на входе, обработка рук, дезинфекция помещений. В таких условиях школы работают давно. Дети тоже привыкли к мерам, нареканий нет", - отметила Ольга Филиппова.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , детский отдых

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