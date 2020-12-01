В Викуловском районе выросла рождаемость

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

131 ребенок появился на свет в Викуловском районе с начала 2020 года. Для сравнения: за весь 2019 год зарегистрировано 115 новорожденных.

Такие данные привела начальник Викуловского отдела ЗАГС Светлана Плюхина. Она добавила, что при этом количество браков снизилось. Если в 2017 году на 84 брака приходилось 46 разводов, в 2018 – 75 и 68 соответственно, то с начала 2020 года брак заключила 51 пара, расторгли – 48. Основная часть из них – молодежь.

Отметим, что в период пандемии в Тюменской области регистрация заключения и расторжения брака была приостановлена. В исключительных случаях торжество проводили только в присутствии лиц, вступающих в брак. Церемонии с вручением юбилейных медалей за 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет супружеской жизни также не проводятся.

Евгения Шевцова