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Тобольский мусоросортировочный завод вышел на проектную мощность

Общество, 15:52 24 декабря 2020

пресс-службы Тюменского экологического объединения | Фото: пресс-службы Тюменского экологического объединения

Тобольский мусоросортировочный завод, который начал работу осенью 2020 года, вышел на проектную мощность. Предприятие успешно завершило этап опытно-промышленной эксплуатации, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Ежедневно на мусоросортировочном заводе Тобольска обрабатывают твердые коммунальные отходы. Все отсортированные в процессе работы полезные компоненты выставляются на открытые площадки для реализации. Первые партии сырья уже готовы к отгрузке покупателям.

Мусоросортировочный завод обслуживает Тобольск, Тобольский, Уватский и Вагайский районы. При расчете мощности завода, а это 40 тысяч тон мусора в год, учтены перспективы развития обслуживаемых муниципалитетов и прогнозируемый объем образования отходов в ближайшие годы.

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# мусоросортировочный завод , Тобольск , Тюменское экологическое объединение

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