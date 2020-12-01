Тобольский мусоросортировочный завод вышел на проектную мощность

| Фото: пресс-службы Тюменского экологического объединения | Фото: пресс-службы Тюменского экологического объединения

Тобольский мусоросортировочный завод, который начал работу осенью 2020 года, вышел на проектную мощность. Предприятие успешно завершило этап опытно-промышленной эксплуатации, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Ежедневно на мусоросортировочном заводе Тобольска обрабатывают твердые коммунальные отходы. Все отсортированные в процессе работы полезные компоненты выставляются на открытые площадки для реализации. Первые партии сырья уже готовы к отгрузке покупателям.

Мусоросортировочный завод обслуживает Тобольск, Тобольский, Уватский и Вагайский районы. При расчете мощности завода, а это 40 тысяч тон мусора в год, учтены перспективы развития обслуживаемых муниципалитетов и прогнозируемый объем образования отходов в ближайшие годы.