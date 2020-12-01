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Новогодние ярмарки продлятся в Тюмени до 19 января

Общество, 17:53 24 декабря 2020

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Праздничные ярмарки будут работать на набережной Туры и около драматического театра в Тюмени до 19 января включительно, сообщает пресс-служба городской алдминистрации.

Около "Конторы пароходства" торговля идет каждый день, включая праздники и выходные, с 11 до 20 часов. Как рассказала директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина, всего здесь 11 торговых мест, в том числе четыре - для ремесленников. Усиливают новогоднюю атмосферу елка, горка и светящиеся олени.

"В этом сезоне мы не можем обслуживать массовые мероприятия, поэтому организовали ярмарки в местах отдыха и прогулок. Тюменцам предлагают горячие безалкогольные напитки, выпечку, валенки, варежки, деревянные игрушки, изделия из стекла, елочные игрушки, новогоднюю атрибутику", - сказала Елена Еремина.

Ярмарка на площади 400-летия Тюмени откроется 24 декабря и будет работать каждый день с 11 до 20 часов. Всего здесь откроют 10 торговых мест.

По словам Елены Ереминой, такие мероприятия помогают местным предпринимателям реализовать продукцию, а горожанам создают праздничное настроение.

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# торговля , ярмарка

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