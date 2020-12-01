Елку из 800 стеклянных банок установили на тюменском рынке

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

800 трехлитровых банок ушло на сооружение новогодней ели на рынке "Михайловский" в Тюмени. Венчает арт-объект 19-литровая бутыль. 15 рабочих в течение суток вели монтажные работы. Конструкция хрупкая, нужно было тщательно все закрепить.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор рынка "Михайловский" Татьяна Киселева.

Стеклянные банки как основной материал для главного новогоднего украшения помещения руководство рынка применяет второй год. Главное отличие – это их наполнение.

"В прошлом году мы наполняли эти банки разными продуктами, конфетами, печеньем, а в этот раз решили поместить в них новогоднюю атрибутику. Среди этих банок есть одна, выкрашенная в другой цвет. Это сделано для розыгрыша среди покупателей. Елка простоит до конца января", - говорит Татьяна Киселева.

Напомним, тюменцы накануне Нового года проявляют творчество, креатив в создании елок, украшений для них и подарков.

Так, в МТЦ "Космос" гостей при входе встречает новогодняя красавица, выполненная из обрезанных веток деревьев. В фойе также имеется искусственное дерево, украшенное шарами из кассетной пленки.

Анжела Лебедева