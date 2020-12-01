Гостей тюменского "Космоса" встречает елка из веток деревьев

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Создать новогоднюю елку из обрезанных веток деревьев – такая идея пришла художнику МТЦ "Космос" Марии Хайбуллиной. Меньше суток ушло на работу. Прутья зимой пластичные, если их замотать, закрепить тонкой проволокой, они будут держать это форму долго. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"Я увидела, что по всему городу обрезают деревья, и решила применить их в создании новогодних елок. Изначально хотела разместить их на улице. Но это может быть опасно. С помощью завхоза, дворника, попросили у коммунальщиков ветки, загрузили их к себе. И вот уже буквально за сутки я создала такую елку. При этом на на это ушло минимум затрат", - говорит руководитель художественного отдела театрального центра "Космос".

От решения – вынести арт-хаусное дерево на улицу - Мария Хайбуллина отказалась до следующего Нового года.

"У нас есть желание – предложить администрации города – не выкидывать эти обрезанные ветки на свалку, а давать разным салонам цветочным, они еще круче сделают работы. Возможно, и по городу можно создать каркасные елки, на которых основным материалом станут не пластиковые ветки, а деревянные прутья. И высота такой ели может достигать 5-10 метров", - поделилась художник "Космоса".

Использовать в работе чисто экологические материалы, перерабатывать пластик – этому направлению в "Космосе" следуют давно. Так, в фойе театрального центра четыре года назад установили искусственную белую елку. Шары для нее сделали сами.

"Мы начали искать черные шары. Но их практически невозможно найти. А тут у нас был спектакль, в котором применялось очень много кассетных пленок. Взяли поролон, пленку и смастерили шары разных форматов. Примерно 90 изделий. Сейчас их немного реставрируем и все. Пленка не пошла на свалку, не навредила природе", - отметила Мария Хайбуллина.

Анжела Лебедева