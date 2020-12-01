Тобольск улучшил позиции в рейтинге Минстроя по уровню комфорта для проживания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольск занял 16 место из 143 в рейтинге Минстроя по уровню комфорта для проживания в группе "Средние города".

Об этом на итоговом заседании действующего состава Общественного совета Тобольских предприятий СИБУРа рассказал глава города Максим Афанасьев. По его словам, за год удалось подняться сразу на 47 позиций.

"Под комфортной городской средой понимается не только благоустройство, но и доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других компонентов. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, нам удалось реализовать все намеченные проекты в полном объеме. Мы смогли обеспечить расстановку приоритетов в условиях оптимизации расходов, сделав акцент на реализацию национального проекта городская среда", - отметил Максим Афанасьев.

В рамках этого проекта в Тобольске завершен первый этап реконструкции Базарной площади. Проведено благоустройство площади и прилегающей ул. Мира. Размещены торговые ряды, детские игровые комплексы, прогулочные зоны, административно-бытовой комплекс. Разбит сквер Александра Алябьева, в центре которого разместился памятник композитору. Вторым этапом будет реставрация объектов культурного наследия и наполнение их смысловыми значениями.

В рамках этого же проекта благоустроено шесть придомовых территорий, качественно изменилось пространство 7,6, 4 и 10 микрорайонов, также подгорной части города. В Тобольске за минувший сезон построено 14,5 км тротуаров, отремонтировано и построено почти 35 км дорог. В рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни" установлено четыре уличных комплекса для занятия воркаутом.

В 2020 году в Тобольске открылся уникальный скульптурно-мемориальный комплекс "Тоболяков бессмертный полк". Ансамбль состоит из двух взаимосвязанных объектов: монумента "Тоболяков бессмертный полк" и "Стены народной памяти", из 12 отдельно стоящих модулей. Также создано 10 стел, посвященных тоболякам - Героям Советского Союза. К 75-летию Великой Победы привели в порядок, отремонтировали и благоустроили памятные места и мемориальные комплексы в отдаленных микрорайонах города.

Начаты работы в сквере Михайлова – первом опыте благоустройства городского пространства за счет частных средств застройщика. Создано два новых сквера (Менделеева и Ершова). Определены зоны существующих и потенциальных мест отдыха, ведется планомерная работа по обустройству и озеленению.

Евгений Новоселов