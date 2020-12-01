Вещи и оборудование подарила тюменская компания "Умничка" для подопечных центра "Семья"

Необходимые вещи для женщин и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, настольные игры и книги доставили в филиал центра "Семья" с. Борки сотрудники тюменской компании "Умничка" в рамках благотворительной акции "Я помогу!".

Кроме того, игровые комнаты украсят пять новеньких бизибордов производства ТПК "Умничка".

"Сейчас у нас находятся 119 детей от 4 до 18 лет, - сообщила заведующая службой психолого-педагогического сопровождения, адаптации и социализации "Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" Ирина Урусова. – Мы благодарны за внимание к нашим детям, поддержку и оказанную помощь. Это ценно. Тем более в преддверии Нового года".

Бизиборды - детское развивающее оборудование для дошкольников. С его помощью дети смогут развить мелкую моторику рук, речь, мышление, внимание, память, освоить счет в пределах 10 и простейшие математические действия, составят представление о простых геометрических фигурах.

"Это добрая традиция - перед Новым годом отправлять в детские дома и центры наше развивающее оборудование, - отметил основатель ТПК "Умничка" Фёдор Будылдин. - В Тюмени наше основное производство, поэтому, конечно, чаще взаимодействуем с местными детскими учреждениями. Но благотворительные акции проводим во всех регионах присутствия и за рубежом. Ближайшее подобное мероприятие пройдет для казахстанских детских домов".