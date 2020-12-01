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В Тюменской областной больнице обновили детскую регистратуру

Общество, 13:09 25 декабря 2020

Областная больница №1 | Фото: Областная больница №1

Обновленная регистратура с комфортной зоной ожидания открыли в детском консультативно-диагностическом центре ОКБ № 1. Ремонт провели по федеральному проекту создания новой модели медицинской организации, сообщает лечебное учреждение.

Областная больница №1 | Фото: Областная больница №1

В медцентре создана зона кормления для младенцев, выделена игровая для детей, организовано удобное пребывание в холле. Имеется функциональная навигация, в том числе для лиц с ОВЗ.

Регистратура работает в открытом формате, который обеспечивает конфиденциальность информации, сохранение персональных данных, когда регистратор находится один на один с пациентом.

"В холле открытой регистратуры - яркие рисунки, детские уголки с раскрасками, любимые всеми малышами развивающие игрушки, игровые модули, интерактивные доски. Удобные стульчики, диванчики - все для наших любимых пациентов. Мы уверены, что даже сама атмосфера теперь будет способствовать выздоровлению детей", - считает заведующая отделением Виктория Крамаренко.

Областная больница №1 | Фото: Областная больница №1

На флипчарте дети могут в виде рисунков оставить искренние пожелания докторам.

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# национальный проект Здравоохранение , ОКБ№1 , регистратура

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