В Тюменской областной больнице обновили детскую регистратуру

| Фото: Областная больница №1 | Фото: Областная больница №1

Обновленная регистратура с комфортной зоной ожидания открыли в детском консультативно-диагностическом центре ОКБ № 1. Ремонт провели по федеральному проекту создания новой модели медицинской организации, сообщает лечебное учреждение.

| Фото: Областная больница №1 | Фото: Областная больница №1

В медцентре создана зона кормления для младенцев, выделена игровая для детей, организовано удобное пребывание в холле. Имеется функциональная навигация, в том числе для лиц с ОВЗ.

Регистратура работает в открытом формате, который обеспечивает конфиденциальность информации, сохранение персональных данных, когда регистратор находится один на один с пациентом.

"В холле открытой регистратуры - яркие рисунки, детские уголки с раскрасками, любимые всеми малышами развивающие игрушки, игровые модули, интерактивные доски. Удобные стульчики, диванчики - все для наших любимых пациентов. Мы уверены, что даже сама атмосфера теперь будет способствовать выздоровлению детей", - считает заведующая отделением Виктория Крамаренко.

| Фото: Областная больница №1 | Фото: Областная больница №1

На флипчарте дети могут в виде рисунков оставить искренние пожелания докторам.