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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мошенник похитил у тюменки 100 тысяч рублей

Происшествия, 13:31 25 декабря 2020

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Более 100 тыс. рублей похитил у жительницы Тюмени телефонный мошенник, сообщает региональное УМВД. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка.

Он рассказал 53-летней тюменке, что неизвестные пытаются снять деньги с ее личного счета. Мошенник уговорил женщину оформить на ее имя кредит в нескольких банках. Она перевела денежные средства на указанный мошенником счет.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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