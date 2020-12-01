Мошенник похитил у тюменки 100 тысяч рублей

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Более 100 тыс. рублей похитил у жительницы Тюмени телефонный мошенник, сообщает региональное УМВД. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка.

Он рассказал 53-летней тюменке, что неизвестные пытаются снять деньги с ее личного счета. Мошенник уговорил женщину оформить на ее имя кредит в нескольких банках. Она перевела денежные средства на указанный мошенником счет.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.