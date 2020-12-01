Медики во время новогодних каникул усилят работу по всем направлениям, заявил Мурашко

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Новогодние праздники – это серьезное испытание для системы здравоохранения. Усиление работы медицинских организаций будет происходить по нескольким направлениям. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме правительства 24 декабря.

Амбулаторно-поликлиническая служба и стационарное звено продолжат оказывать помощь всем нуждающимся в этот период, заверил Мурашко. Усилится направление помощи пациентам с травмами, отравлениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В новогодние праздники рождается не менее 30 тысяч детей в родовспомогательных учреждениях. Это всегда яркое событие. И первый ребёнок, появившийся после боя курантов, – это событие для всей дежурной бригады, для мамы, папы и всех родственников. Часто даже спорят, кто родится первым: мальчик или девочка? И конечно же, это таинство в новогоднюю ночь всегда дополнительное настроение создаёт и дежурной бригаде, и самим пациенткам", - сказал министр.

По словам Михаила Мурашко по-прежнему большое внимание будет уделено борьбе с коронавирусной инфекцией. Медперсоналу в новогодние праздники будет выплачиваться в двойном размере не только заработная плата, но и соцвыплаты.

В 2020 году в стране более 5 тысяч медработников удостоены наград. Награждения проходят на всех уровнях власти. Акция "Спасибо врачам" приняла всероссийский масштаб.

Министр здравоохранения пожелал всем россиянам и медикам здоровья.

"Нам предстоит решать большие задачи и в 2021 году. Мы должны победить коронавирусную инфекцию, вернуться к привычным нашим обязанностям. И конечно же, совершенствование оказания медицинской помощи, внимания к пациентам – это то, что в наших сердцах должно быть в 2021 году", - резюмировал он.