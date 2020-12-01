Чем сложнее, тем интереснее: электросварщик "Мостоотряда-15" рассказал о работе

Мост через Иртыш в Павлодаре, Казахстан | Фото: ms11.ru Мост через Иртыш в Павлодаре, Казахстан | Фото: ms11.ru

Чем сложнее проект, тем интереснее работа - так отзывается о своей профессии электросварщик ручной сварки филиала акционерного общества "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-15" Аркадий Савельев.

Житель башкирского города Мелеуз, он часто бывает в командировках в Тюмени, где базируется головная компания, ставшая визитной карточкой региона и создающая объекты по всей стране. Нередко приходилось работать и в Ханты-Мансийском автономном округе. В рядах мостостроевцев Аркадий Савельев - с 2008 года. Признается, что попал туда по сути случайно, но ни о чем не жалеет. Свою работу ценит и называет интересной.

Помимо объектов в Тюмени (среди которых - набережная Туры) и Югре, электросварщик вместе с остальной командой приложил руку к мостам и дорогам по всей России, создавал в Казахстане мосты через Иртыш и Тобол. За работу над Крымским мостом он получил памятную медаль. Вспоминает, что "Мостострой" на стратегическую стройку отправился одним из первых.

В семье Аркадия Савельева - еще несколько мостотрядовцев: сын в проектно-техническом отделе, оба зятя - тоже сварщики, один уже на пенсии.

"Создавать всегда приятно, тем более на стройках, как правило, народ со всей страны, хотя основной костяк сотрудников не меняется. Мы все уже больше, чем коллеги, друг без друга никак. Сейчас работаем в Череповце. На больших мостах всегда интересно: везде краны, техника, народ, как в муравейнике. Двух одинаковых объектов нет, технологии совершенствуются, всегда всё меняется, поэтому постоянно приходится переучиваться", - поделился он.

Дарья Казакова