Доступ к чистой воде получат более 14 тысяч жителей Тюменского района

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

Запуск водовода Тюмень – Каскара состоится 29 декабря. Тюменский водоканал завершил работы по сооружению водопроводных сетей к селам Каскара, Ембаево, Яр и д. Тураево, сообщает пресс-служба компании.

Доступ к чистой воде получат более 14 тыс. жителей Тюменского района. Проложено более 24 км магистралей, более 20 км внутриквартальных сетей в с. Каскара.

В рамках проекта установлена модульная водопроводная насосная станция, которая обеспечит необходимое давление в сети и бесперебойное снабжение абонентов чистой водой.

Строительно-монтажные работы начались 7 июля и завершились 11 декабря. Перед вводом сетей в эксплуатацию было проведено обследование посредством телеинспекции, а также промывка и дезинфекция водоводов. После всех профилактических мероприятий произведен мониторинг качества воды. По результатам лабораторных исследований вода соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Реализация проекта стала возможна благодаря концессионному соглашению, заключенному между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и Тюмень Водоканал.