Российские тест-системы умеют распознавать британский штамм COVID-19

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Тест-системы Роспотребнадзора могут видеть коронавирус в любом его варианте, в том числе его "британский" штамм.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. По ее словам, пока нет тестов, которые бы могли точно дифференцировать, с мутацией этот вирус или нет. Однако институт Роспотребнадзора работает над этим, результаты ожидаются в течение недели.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Он распространяется с большей скоростью и требует еще большей осторожности.