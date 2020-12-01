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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Российские тест-системы умеют распознавать британский штамм COVID-19

Общество, 08:20 26 декабря 2020

ИА Тюменская линия

Тест-системы Роспотребнадзора могут видеть коронавирус в любом его варианте, в том числе его "британский" штамм.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. По ее словам, пока нет тестов, которые бы могли точно дифференцировать, с мутацией этот вирус или нет. Однако институт Роспотребнадзора работает над этим, результаты ожидаются в течение недели.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Он распространяется с большей скоростью и требует еще большей осторожности.

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# коронавирус , тестирование

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