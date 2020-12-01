Названо время действия иммунитета после перенесенного коронавируса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не менее восьми месяцев сохраняется иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли австралийские ученые, разработавшие метод проверки иммунитета по клеткам памяти в крови переболевших пациентов, пишет РИА Новости.

Для этого исследовали образцы крови от 25 добровольцев. Для каждого сделали серию "моментальных снимков" состояния иммунной системы с четвертого и до 242-го дня заболевания. Еще 36 человек без признаков заболевания составили контрольную группу.

Результаты показали, что концентрация свободных антител к SARS-CoV-2 в крови начинала падать уже через 20 дней после появления первых симптомов. Это согласуется с результатами предыдущих исследований, предполагающих, что уровни антител быстро снижаются, особенно в легких случаях COVID-19.

Авторы исследования сравнили антитела со снарядами, которыми иммунная система атакует патоген, а сигнал к выработке антител подают белые кровяные тельца, называемые В-клетками памяти. В случае с некоторыми патогенами эти клетки сохраняются долгие годы. Например, корь вызывает реакцию антител, которая практически не снижается на протяжении всей жизни.

Результаты нового исследования показали, что через восемь месяцев после заражения в крови ранее перенесшего COVID-19 человека формируется сильный иммунный ответ. Вирусные белки, которые использовали авторы исследования, считаются основными объектами для нацеливания разрабатываемых вакцин. Отсюда ученые делают вывод, что большинство вакцин также должны обеспечить хороший уровень иммунитета как минимум в течение восьми месяцев.

По мнению авторов, чтобы взять пандемию под контроль, нужно, чтобы у 70% населения сформировался иммунитет. Полные результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology.