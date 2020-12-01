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КиноПоиск назвал главных киногероев 2020 года по версии зрителей

Общество, 18:06 26 декабря 2020

Медиаполис

Гарри Поттер и Харли Квинн стали самыми популярными киногероями у российских зрителей на платформе КиноПоиск HD в 2020 году. Самыми популярными проектами - "Джентльмены" и "Рик и Морти", сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет пресс-службы сервиса.

Всего в 2020 году фильмы и сериалы по подписке на КиноПоиск HD смотрели более 6 млн пользователей. Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам. В десятку популярных проектов, помимо "Джентльменов" и "Рика и Морти", вошли "Последний министр", "Бесстыжие", новый сезон "Смешариков", блокбастер "Мстители: Финал".

Также определены самые популярные у зрителей герои фильмов и сериалов. На первом месте –Дэниел Рэдклифф. В топе смотрения три проекта с ним в главной роли: второй сезон "Чудотворцев", боевик "Пушки Акимбо" и, конечно, "Гарри Поттер". Серия картин о "мальчике, который выжил", — самая популярная из франшиз по просмотрам на сервисе.

За Гари Поттером следует Харли Квинн: зрители смотрели фильм "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби и анимационный сериал со странной гимнасткой в главной роли.

Также в топе оказались Нюша из "Смешариков" и бизнесмен Майкл Пирсон (Мэттью Макконахи) из "Джентльменов".

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# герои , кино

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