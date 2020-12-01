Не кормить собак едой с праздничного стола призывают специалисты

| Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени | Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не кормить животных с праздничного стола, поскольку после таких "лакомств" собаки страдают непроходимостью, отравлением и другими пищевыми расстройствами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Праздничный стол всегда привлекает внимание собак: всевозможные вкусные закуски, манящие запахи. Мы постоянно говорим о том, что человеческая еда не подходит собакам. Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите собаку с праздничного стола", - подчеркнул он.

По словам эксперта, жирная, острая, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собаки. Любимое всеми оливье может вызвать отравление и другие пищевые расстройства у животного. Жареное мясо, бутерброды с икрой, селедка под шубой и другие блюда также не подходят для того, чтобы угощать ими питомца. Лук и чеснок, которые содержатся в блюдах, тоже под запретом.

"Следите за тем, чтобы у собаки не было доступа к столу, если она и не стащит лакомый кусочек, то всегда есть вероятность, что животное может слизать с тарелок соусы, такие как майонез, кетчуп или горчицу. Такая пища нанесет вред печени и поджелудочной железе", - рассказал Голубев.

Он напомнил и о том, что нельзя давать собаке любые кости со стола, поскольку она не в состоянии их переварить. Более того, напомнил эксперт, трубчатые кости животное разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного.

Запретил Голубев угощать собак и сладостями. Продукты с содержанием шоколада содержат теобромин, который является ядом для собачьего организма. Наносимый ими вред желудку и другим органам собаки необратим.

"У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Опаснее всего то, что собаки его очень любят. Поэтому будьте внимательны, если планируете ставить сладости на праздничный стол", - предупредил кинолог.

Он призвал держать подальше и фруктовую тарелку. Так, виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью. Они нередко становятся причиной развития острой почечной недостаточности у собак. Гранат содержит много танинов, они могут стать причиной нарушения функций органов желудочно-кишечного тракта, болезней сердца.

"Если вам очень хочется, чтобы ваш любимец был участником праздничного застолья, то купите специальное угощение для собак либо просто отварите небольшой кусочек мяса и добавьте овощей. Такому лакомству будет рад любой питомец", − отметил кинолог.

На случай, если все же собака что-то съела со стола и отравилась, Голубев советует иметь в домашней аптечке активированный уголь или другой сорбент. А в случае ухудшения здоровья питомца немедленно везти его в ветеринарную клинику. "Возможно, потребуется промывание желудка", - не исключил эксперт.

"Чтобы празднование Нового года не омрачилось пищевым отравлением собаки, внимательно следите за вашим любимцем. Не позволяйте ему брать еду со стола и заранее предупредите гостей, чтобы они не кормили животное с праздничного стола. Иногда даже маленький кусочек может стать причиной плохого самочувствия питомца", - отметил он.