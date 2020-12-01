Тюменский водитель погиб из-за лисицы на федеральной трассе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Житель Тюмени 1955 года рождения погиб в аварии на 189-м км трассы Тюмень – Омск (в районе Голышманово) 27 декабря. ДТП спровоцировала лисица.

"Водитель автомобиля KIA Rio сбил лисицу. Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Мужчину выбросило из машины", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Автомобилист скончался на месте. Водитель не был пристегнут. Обстоятельства трагедии выясняются.

Инна Пахомова