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Тюменский водитель погиб из-за лисицы на федеральной трассе

Происшествия, 13:56 27 декабря 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Житель Тюмени 1955 года рождения погиб в аварии на 189-м км трассы Тюмень – Омск (в районе Голышманово) 27 декабря. ДТП спровоцировала лисица.

"Водитель автомобиля KIA Rio сбил лисицу. Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Мужчину выбросило из машины", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Автомобилист скончался на месте. Водитель не был пристегнут. Обстоятельства трагедии выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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