Тюменская область готовится к модернизации первичного звена здравоохранения

Фото: Областная больница № 14 Фото: Областная больница № 14

Модернизация первичного звена здравоохранения стартует в регионе в 2021 году, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью телеканалу "Регион-Тюмень".

"Речь идет о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, приобретении автомобилей скорой помощи и медицинского оборудования", - сказал он.

Цель модернизации первичного звена здравоохранения - сделать амбулаторную и первичную медпомощь более доступной для людей.

Евгений Бабенко