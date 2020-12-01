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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область готовится к модернизации первичного звена здравоохранения

Губернатор, 18:13 27 декабря 2020

Фото: Областная больница № 14

Модернизация первичного звена здравоохранения стартует в регионе в 2021 году, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью телеканалу "Регион-Тюмень".

"Речь идет о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, приобретении автомобилей скорой помощи и медицинского оборудования", - сказал он.

Цель модернизации первичного звена здравоохранения - сделать амбулаторную и первичную медпомощь более доступной для людей.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , здравоохранение , модернизация

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