Жителей Тюменской области приглашают на экскурсию "Подвиг Победы"

| Фото: Музей Победы | Фото: Музей Победы

На 3D-экскурсию по экспозиции "Подвиг Народа" приглашает жителей Тюменской области Музей Победы, сообщают организаторы.

Виртуальное путешествие по масштабной экспозиции пройдет с 1 по 10 января. Чтобы посмотреть новую экскурсию, необходимо подписаться на новости Музея Победы на сайте.

Панорамная экскурсия, созданная по технологии 360 градусов, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в атмосферу военных лет. Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть детали экспозиции, а также задать удобный им темп часовой виртуальной прогулки. Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведет директор Музея Победы Александр Школьник.

"Этот новый онлайн-формат экскурсий в 2021 году мы предложим нашим интернет-посетителям одновременно с уже существующими программами на платформе Zoom. Но, следуя традиции дарить подарки близким людям, в новогодние праздники мы сделали бесплатным этот уникальный панорамный тур для друзей музея", – отметил Александр Школьник.

Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, станут свидетелями "чуда эвакуации", побывают на заводе, в госпитале, в студии Левитана, познакомятся с великими деятелями искусства.

Ссылка на бесплатную экскурсию придет на электронную почту всем подписчикам музея, в том числе и тем, кто успеет подписаться до 10 января.