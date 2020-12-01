Дмитрий Осипов: волонтеры активно помогают в условиях пандемии

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1 тыс. 738 активистов трудятся на базе регионального волонтерского центра, куда поступило более 4,5 тысяч обращений.

Об этом сообщил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов во время интернет-конференции на сайте информагентства "Тюменская линия".

"2020 год принес массу сложностей и неудобств. Разные категории граждан столкнулись с трудностями. Как только были приняты ограничительные меры в нашем городе, на базе партийной организации "Единая Россия" совместно с Общероссийским народным фронтом Тюменской области был организован волонтерский центр. Депутаты Тюменской городской думы помогают не только тюменцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, но медицинским учреждениям и их персоналу. Особое внимание уделяем жителям категории 65 плюс. Кому-то необходимы продукты питания, кому-то лекарственный препараты. А кто-то хочет просто пообщаться", - добавил он.

Депутатский корпус во время пандемии помогал и многодетным семьям, где сразу несколько детей обучаются дистанционно. Примерно 150 семей получили от депутатов ноутбуки.

2020 год объявлен годом 75-летия Великой Победы. Было много амбициозных планов по проведению праздничных мероприятий, к сожалению, ряд из них пришлось скорректировать и поменять формат проведения. Депутат высказал благодарность тюменцам, которые принимали активное участие во всех праздничных проектах.

"В рамках федеральной акции "Телефоны фронтовикам" 98 ветеранов Великой Отечественной войны депутаты обеспечили средствами бесплатной мобильной связи. Это позволит ветеранам вызвать лечащего врача или позвонить друзьям, родным и близким. Несмотря на то, что ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, мы продолжим работу в этом направлении", - отметил депутат.

По словам Дмитрия Осипова, в последнее время активно развивается волонтерское движение.

"Чувство локтя, надежное плечо товарища в тяжелой или нестандартной ситуации позволяет увереннее двигаться вперед. Мы это видели и на Олимпиаде в Сочи, и когда проходил чемпионат мира по футболу. В условиях пандемии волонтеры внесли существенный вклад за что каждому хочется сказать слова благодарности", - подытожил он.

Ирина Шемякина