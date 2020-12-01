Планетарий и пешеходная улица вошли в план развития креативных индустрий в Тюмени

"Тюмень - наш дом" ВК "Тюмень - наш дом" ВК

Инициативы - событийный парк "Алебашево", планетарий, развитие пешеходной улицы Дзержинского, развитие территории "Речной порт", использование площадки ДСК-500 - вошли в план развития креативных индустрий в Тюмени.

Их предложили члены рабочей группы по развитию креативных индустрий, которая создана по поручению губернатора в сентябре 2020 года. Ее цель – проанализировать, рассмотреть возможность и предпосылки появления новых бизнесов в регионе, которые позволят создавать и продвигать продукты для глобального рынка.

Развитие креативных индустрий – одно из приоритетных направлений развития Тюменской области до 2024 года. По мнению главы Тюмени Руслана Кухарука, оно позволит расширить взаимодействие бизнеса с творческими группами и откроют новые рынки.

К креативной индустрии он отнес создание новых промышленных зон, арт-кластеров, образовательных проектов. Их обсуждали на заседаниях экспертных советов при губернаторе Тюменской области по улучшению инвестклимата, развитию малого и среднего предпринимательства и экспортного совета.

Напомним, 2021 год объявлен ООН Годом креативной экономики. Тюмень занимает четвертое место в рейтинге российских городов с наибольшим вкладом креативных индустрий в экономику региональных центров. Предприятия сферы креативных индустрий Тюмени заняты преимущественно разработкой компьютерного программного обсечения, архитектурой и инженерно-техническим проектированием, техническими испытаниями, исследованиями, рекламной деятельностью.

Агентство стратегических инициатив региона готово помогать в реализации планов и разработке предложений по нормативному закреплению понятия "креативные индустрии".

Отметим, что также в числе приоритетных направлений развития региона до 2024 года названы нефтесервисные услуги, нефтехимия и переработка полимеров, лесопромышленный и агропромышленный комплексы, туризм, добыча нефти, стимулирование инвестиций на муниципальном уровне и жилищное строительство.