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Тюменская Росгвардия вошла в число лидеров УФО

Общество, 17:12 28 декабря 2020

пресс-служба Управления Росгвардии Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии Тюменской области

Более 1 тыс. 600 служебно-боевых задач в регионе и на территории Северного Кавказа выполнили тюменские расгвардейцы в 2020 году.

По итогам служебно-боевой деятельности уходящего года Тюменская Росгвардия стала лидером УФО , сообщает пресс-служба регионального управления.

Под охраной сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в Тюменской области находится более 1 тыс. 400 объектов различных форм собственности, краж с охраняемых объектов не было.

Отдел государственного контроля управления провел более 20 плановых и внеплановых проверок объектов, по результатам которых выявили более 200 нарушений, вручили предписания, возбудили административные производства.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили более 26 тыс. 800 владельцев оружия, выявили свыше 1 тыс. 300 нарушений в области оборота оружия, по всем составили административные протоколы. Тюменцы добровольно сдали на утилизацию более 500 единиц оружия.

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# Росгвардия

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