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Депутат Госдумы исполнил мечту 10-летней тюменки

Общество, 17:45 28 декабря 2020

Уральский МКС партии "Единая Россия"

Накануне Нового года исполнилась мечта 10-летней Марины Видьман из Тюмени. Девочка из многодетной семьи мечтала об игровом руле и отправила на "Ёлку желаний" свое пожелание и очень надеялась, что оно исполнится.

Игрушку с пожеланием девочки снял с елки депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Иван Квитка, который принял участие во всероссийской акции "Елка желаний".

"Акция "Ёлка желаний" за два года стала доброй традицией, – сказал депутат. - Очень рад, что могу присоединиться к этому проекту, благодаря которому исполняются мечты ребятишек. Дети по той или иной причине оказались в трудной жизненной ситуации, но накануне Нового года, волшебного праздника, важно, чтобы они не теряли веру в чудеса".

По словам многодетной мамы, дочь очень обрадовалась игрушке, которая развивает воображение, визуальное и творческое мышление. "Это была ее мечта. Вдвойне радостно, что Иван Иванович лично приехал и поздравил нас с Новым годом", – отметила она.

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# Елка желаний , Иван Квитка

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