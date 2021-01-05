Тюменский пульмонолог рассказала, как уберечь детей от частых простуд

| Фото: Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

О дыхательных упражнениях для профилактики частых простудных заболеваний у детей рассказала жителям региона детский пульмонолог, педиатр Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына.

Она подчеркнула важное правило: вдох делать через нос, а выдох - через рот. При вдохе важно следить, чтобы плечи ребенка не поднимались, сохранялось спокойное положение тела. Выдох плавный и долгий. Щеки ребенка не должны раздуваться.

Одно из упражнений - "воздушный шарик". Предложите ребенку лечь на пол и положить руки на животик, представив, что у него вместо животика - воздушный шарик. Теперь медленно надуваем шарик, т.е. животик, а после того, как мама хлопнет в ладоши (через пять секунд) - шарик сдуваем. Выполнять это упражнение можно вместе с малышом, повторяя пять раз.

Еще одно - "хомячок". Предложите малышу изобразить хомячка, надув щечки, и пройтись так 10 шагов, после чего повернуться и хлопнуть себя по щечкам, таким образом выпустив воздух. А потом пройти еще несколько шагов, дыша носом, как бы вынюхивая новую еду для наполненных щечек. Повторите несколько раз.

Третье упражнение - "носорог". Ребенку нужно представить себя носорогом, который дышит поочередно через каждую ноздрю.

Дарья Казакова