Моор назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 и возобновления приема в поликлиниках

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Постепенно возвращаться к плановому приему пациентов поручил главврачам больниц и поликлиник Тюменской области губернатор Александр Моор. Об этом он рассказал во время прямого эфира в своих социальных сетях.

Глава региона напомнил, что ограничения на плановый прием вводились, чтобы сконцентрировать ресурсы медиков для борьбы с COVID-19 и чтобы люди, приходящие в медучреждения, меньше повергались риску заражения.

"Сегодня с учетом стабилизации многие процессы мы отрегулировали, перед здравоохранением стоит задача возвращаться к прежним объемам плановой помощи. В первую очередь это стали делать в муниципалитетах, где наименее напряженная эпидобстановка. Все главврачи поликлиник получили задачу и в самое ближайшее время объемы плановой помощи по всем видам будут увеличены", - подчеркнул Моор.

Он напомнил, что весь период пандемии специалисты не прекращали оказывать медпомощь по жизненным показаниям или в ситуации, когда жизни человека была прямая угроза.

Комментируя вопросы по поводу вакцинации, губернатор сообщил, что процесс в регионе начался в декабре. Уже поступило около 2,5 тыс. доз вакцин для иммунизации групп риска. Идет прививочная кампания среди медработников, сотрудников сфер образования, соцобслуживания и МФЦ. По планам Минздрава, в январе-феврале в Тюменскую область поступят около 73 тыс. доз вакцины "Спутник-V".

"Когда группы риска будут привиты, начнется широкая иммунизация всех желающих. Мы сразу после новогодних праздников объявим, как можно будет записаться на вакцинацию, сделаем это удобным, чтобы гражданам было достаточно обозначить намерение, а медики с ними связались и пригласили в прививочный пункт. Уже организовано десять прививочных пунктов, пять из них в Тюмени, есть оборудование, чтобы открыть еще 13 пунктов", - сообщил Моор. Он призвал земляков при отсутствии противопоказаний не бояться и делать прививки - только после появления популяционного иммунитета мы сможем уверенно говорить о победе над пандемией, заявил губернатор.

Отвечая на вопросы оснащения медучреждений и доступности помощи в муниципалитетах, Александр Моор сообщил, что при принятии решений о покупке того или иного оборудования они опираются на показатели востребованности и объема исследований, а также на логистику. Например, в больнице Абатского нет стационарного маммографа, но в этом поселке и нет такого количества исследований, чтобы его там ставить. Так как учреждение здравоохранения относится к Ишимской больнице, передвижной маммограф оттуда в том числе заезжает в Абатское, и это покрывает всю надобность жителей. В Тобольске, где на весь город всего один аппарат МРТ и один аппарат КТ, недавно появился второй аппарат КТ, и сейчас идет обучение сотрудников, которые будут с ним работать. Это поможет решить проблему очередей. Что касается МРТ - губернатор попросил у тобольских медиков статистику по загруженности и очередности, чтобы понять, как решить эту проблему.

Выплаты медработникам, контактирующим с ковидными больными, и на федеральном уровне, и на региональном продлены до 31 декабря 2021 года, заверил глава Тюменской области.

Дарья Казакова