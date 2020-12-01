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Александр Моор потребовал решить проблему качества воды в Тюмени

Губернатор, 21:03 28 декабря 2020

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Низкое качество водопроводной воды в некоторых домах в областном центре стало темой нескольких обращений на прямую линию губернатора Тюменской области Александра Моора в социальных сетях.

В прямом эфире сложно прокомментировать каждую конкретную ситуацию, но если в воде из водопровода есть песок и земля, это, конечно, недоработка, отметил глава региона. Все жалобы будут переданы директору областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Мугаммиру Галиуллину с поручением рассмотреть их в индивидуальном порядке и доложить губернатору о принятых мерах.

"В Тюмени в рамках концессионного соглашения реализуется огромная программа реконструкции и ремонта сетей водоснабжения. Мы идем от водозабора и меняем все сети. Конечно, при отключении и подключении воды, особенно если внутридомовые сети старые, ржавчина может попадать в воду. Это не оправдание. Это задача Водоканалу - быть строже с подрядчиками, молниеносно реагировать на все обращения жителей и следить за качеством питьевой воды", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , прямая линия , чистая вода

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