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ХК "Рубин" последний матч года проведет в Перми

Спорт, 13:20 29 декабря 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги встретится в Перми с "Молотом-Прикамьем" 29 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Набрав 23 очка, пермяки располагаются на 25-й строчке турнирной таблицы. Рубиновцы, заработав 44 балла, занимают шестое место. Обе команды провели по 32 встречи.

К противостоянию с тюменцами пермяки подошли, потерпев три гостевых поражения подряд. Для сибиряков предстоящая игра станет пятой за десять дней в рамках выездного турне. В активе подопечных Михаила Звягина – серия из трех побед.

Пермская команда выиграла три из шестнадцати домашних матчей. "Рубин" добился успеха в 12 из 18 гостевых встреч.

В прошлом сезоне "Рубин" в Перми уступил – 1:4. Проиграли тюменцы и в позапрошлом сезоне – 2:3.

Матч в Перми начнется в 19 часов.

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