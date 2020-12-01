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Тюменская аудиосказка для незрячих стала победителем областной акции

Общество, 17:01 29 декабря 2020

Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина | Фото: Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина

Аудиокнига-спектакль по сказке Василия Полушкина "Северный олень", записанная сотрудниками тюменского Центра семейного чтения им. А. С.Пушкина, вошла в число победителей II областной акции "Говорящая" книга – незрячим читателям", сообщает центр семейного чтения.

В конкурсе участвовали аудиозаписи тюменских авторов, созданные в формате цифровой "говорящей" книги, для инвалидов по зрению. Было 28 претендентов, в том числе конкурсанты из Московской области.

"Говорящую" книгу-спектакль сотрудники Центра семейного чтения записали благодаря давней дружбе с ребятами из тюменской школы № 94. Несмотря на напряженное для девятиклассников время, они нашли возможность принять участие в добром деле", – рассказали в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина.

Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина | Фото: Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина

Теперь "Северный олень" из книги "Сказки дремучего леса" замечательного тюменского автора Василия Полушкина войдет в фонд Первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению "Логос". Услышать сказку люди с нарушениями зрения смогут в разных уголках страны.

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# библиотеки , конкурс , незрячие , слабовидящие

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