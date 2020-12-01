Товарооборот тюменских ярмарок в 2020 году превысил 21 миллион рублей

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

493 местных производителя, в том числе, личные подсобные хозяйства, приняли участие в шести розничных ярмарках в Тюмени в 2020 году. Товарооборот ярмарок составил 21 млн 618 тыс. рублей, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Последняя в 2020 году ярмарка прошла 26 декабря. В ней участвовали сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

На ярмарке тюменцы покупали говядину, свинину, баранину, птицу, мясные полуфабрикаты, субпродукты, молоко, сыр, масло, рыбу, дикоросы, мед и другие товары. На четырех площадках было организовано 92 торговых места.