В Центре русской культуры продолжают принимать подарки для нуждающихся

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

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Благотворительная акция по сбору подарков к Новому году для нуждающихся тюменцев продолжается в Центре русской культуры. Принять участие в ней можно по 7 января.

"Подарки мы не считали. Уголок, в который их складывают, потихонечку растет. Подарки разные: конфеты, мягкие игрушки, теплые варежки и носки, электрические чайники, консервы. Хотим сформировать списки с адресами, по которым поедем. Начнем развозить подарки с 7 января", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель Центра русской культуры Екатерина Муслахутдинова.

Участие в акции принимают на только жители областной столицы, но и из других населенных пунктов региона. Так, неравнодушные люди из пос. Комсомольский Вагайского района привезли несколько чайников и кружек.

Центр русской культуры запустил акцию "Мы спешим тебя поздравить!" 20 декабря. Стать участником может каждый. Достаточно принести свой подарок по адресу: ул. Камчатская, 138а. 3, 4, 5, 6 января подарки принимают с 12 до 18 часов, а 7 января - с 10 до 18 часов. Все передадут людям с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Телефон для справок: 48-18-80.

Инна Пахомова