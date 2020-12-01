В тобольском микрорайоне открыли снежный городок
| Фото: Центр искусств и культуры Тобольска
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В отдаленном тобольском микрорайоне Левобережье открыли снежный городок, сообщает городская администрация.
Теперь на левом берегу города есть место для прогулок и активного отдыха. Глава территориального подразделения Петр Луценко поздравил жителей микрорайона с Новым годом и пожелал успехов.
Для гостей мероприятия выступили артисты центра искусств и культуры Тобольска - ансамбль "Контрасты" и ансамбль казачьей песни "Вольница". Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи провели активные игры на свежем воздухе и новогоднюю викторину.