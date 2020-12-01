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В тобольском микрорайоне открыли снежный городок

Общество, 15:54 29 декабря 2020

Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

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В отдаленном тобольском микрорайоне Левобережье открыли снежный городок, сообщает городская администрация.

Теперь на левом берегу города есть место для прогулок и активного отдыха. Глава территориального подразделения Петр Луценко поздравил жителей микрорайона с Новым годом и пожелал успехов.

Для гостей мероприятия выступили артисты центра искусств и культуры Тобольска - ансамбль "Контрасты" и ансамбль казачьей песни "Вольница". Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи провели активные игры на свежем воздухе и новогоднюю викторину.

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# снежный городок , Тобольск

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